Для этого есть две причины, которые выгодны Киеву.

Турецкие СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Турцию после инаугурации президента Реджепа Эрдогана. Дипломат Валерий Чалый в интервью "Радио Свобода" высказал свое мнение по этому поводу.

В первую очередь Чалый обратил внимание на то, уместен ли визит Зеленского в официальную Анкару.

"Я, с другой стороны, хочу сказать, мог бы быть президент Украины на инаугурации? В спокойное время, в мирное, то гарантировано, я думаю, надо было это сделать. Турция - важная страна", - сказал дипломат.

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Однако и в военное время такая возможность присутствует. В том числе этот визит нужен и Украине для того, чтобы получить ответы и на свои вопросы.

"В военное время в принципе, я думаю, при возможности и соответствующих мерах безопасности можно было бы это сделать, исходя из двух причин. Во-первых, то, что все-таки президент Турции. У нас есть много вопросов. После его переизбрания возникает много вопросов о взаимодействии. И, во-вторых, все-таки на инаугурации есть всегда возможность пересечься с другими лидерами, а здесь будет определенная группа людей, с которыми ранее президент Украины не пересекался. Поэтому я не исключаю, что это может произойти", - добавил Чалый.

Дипломат назвал очевидным то, что о визите Зеленского в Турцию общественность узнает только после его прибытия в эту страну. Это нужно для гарантий безопасности украинскому президенту.

Потенциальный визит Зеленского в Турцию: что известно

Корреспондентка турецкого издания Hürriyet заявила, что Зеленский может прибыть в Турцию уже после инаугурации Реджепа Эрдогана – она запланирована на ближайшую субботу, 3 июня.

В частности она отметила, что первой должна прибыть российская делегация во главе с Путином, а потом-уже украинские дипломаты.

Темами разговоров с Эрдоганом для обоих президентов должны стать российско-украинская война и существование зернового соглашения.

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