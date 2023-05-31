Президент Украины Владимир Зеленский и лидер страны-агрессора Владимир Путин планируют приехать в Турцию.
Корреспондентка Hürriyet Ханде Фират заявила, что политики прибудут в страну после инаугурации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится в субботу, 3 мая,
Отмечается, что сначала с отдельным визитом в страну прибудет Путин. Уже после него приедет Зеленский.
"Многие главы иностранных государств предоставили информацию для участия в церемонии, которая состоится в субботу. Путин совершит отдельный специальный визит в Турцию. После Путина президент Украины Зеленский приедет в Турцию. Ход войны и зерновой коридор будет обсуждаться во время этого очередного визита Путина и Зеленского", - сказала журналистка.
Визиты Зеленского за границу
Как ранее сообщал УНИАН, украинских президент только 22 мая поездом вернулся в страну после серии визитов за границу.
В частности, он принял участие в саммит G-7 в Японии 19-21 мая, а также совершил ряд визитов в страны-партнеры и союзников Украины.
После начала полномасштабной войны визиты Зеленского заранее не анонсируются, а происходят внезапно.
Справка УНИАН. 28 мая Эрдоган снова стал президентом Турции - он выиграл выборы во втором туре.
14 мая в Турции прошли выборы, жители страны одновременно выбирали нового президента и членов парламента. Во второй тур президентской гонки вышли Эрдоган, занимающий этот пост уже два десятилетия, ключевой оппонент Кемаль Кылычдароглу.