Ранее сообщалось, что в прошлом году смертность в Украине почти втрое превысила рождаемость.

По состоянию на 2025 год почти по всей Европе суммарный коэффициент рождаемости (СКР) ниже уровня воспроизводства населения. Единственным исключением выступает Монако. Соответствующие данные со ссылкой на Организацию Объединенных Наций приводит в новой инфографике аналитическая компания Visual Capitalist.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина в течение всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет), если бы уровень рождаемости на каждом возрастном этапе оставался таким, как в году вычисления показателя, независимо от смертности и изменений в возрастном составе.

Для сохранения численности населения на одном уровне суммарный коэффициент рождаемости должен находиться на уровне 2,1 рождения на одну женщину в течение жизни.

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Некоторые специалисты называют ситуацию в Европе "демографической катастрофой". С этим трудно не согласиться, хотя стоит добавить, что похожие процессы имеют место в разных регионах Земли.

В целом согласно прогнозу ООН 2019 года, рост населения планеты практически остановится до конца века.

Демографическая ситуация в Украине

Ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что в прошлом году смертность в нашей стране почти втрое превысила рождаемость.

Всего в прошлом году в Министерстве юстиции зарегистрировали 495 тысяч смертей и лишь 177 тысяч новорожденных. Одной из причин такой динамики специалисты называют российско-украинскую войну.

Также стоит сказать, что в декабре в Комитете ВРУ по вопросам здоровья нации заявили, что уровень смертности в Украине в 2024 году был самым высоким в мире - 18,6 на 1000 человек.

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