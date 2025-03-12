По состоянию на 2025 год почти по всей Европе суммарный коэффициент рождаемости (СКР) ниже уровня воспроизводства населения. Единственным исключением выступает Монако. Соответствующие данные со ссылкой на Организацию Объединенных Наций приводит в новой инфографике аналитическая компания Visual Capitalist.
Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина в течение всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет), если бы уровень рождаемости на каждом возрастном этапе оставался таким, как в году вычисления показателя, независимо от смертности и изменений в возрастном составе.
Для сохранения численности населения на одном уровне суммарный коэффициент рождаемости должен находиться на уровне 2,1 рождения на одну женщину в течение жизни.
Некоторые специалисты называют ситуацию в Европе "демографической катастрофой". С этим трудно не согласиться, хотя стоит добавить, что похожие процессы имеют место в разных регионах Земли.
В целом согласно прогнозу ООН 2019 года, рост населения планеты практически остановится до конца века.
Демографическая ситуация в Украине
Ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что в прошлом году смертность в нашей стране почти втрое превысила рождаемость.
Всего в прошлом году в Министерстве юстиции зарегистрировали 495 тысяч смертей и лишь 177 тысяч новорожденных. Одной из причин такой динамики специалисты называют российско-украинскую войну.
Также стоит сказать, что в декабре в Комитете ВРУ по вопросам здоровья нации заявили, что уровень смертности в Украине в 2024 году был самым высоким в мире - 18,6 на 1000 человек.