Лидеры приветствуют диалог между странами.

В Европе приветствуют решение Украины согласиться на предложение Соединенных Штатов Америки и ввести 30-дневное прекращение огня на фронте.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в микроблоге X, что теперь "мяч" явно находится на стороне России. Он подчеркнул, что Париж и его партнеры остаются сторонниками прочного и длительного мира, подкрепленного надежными гарантиями безопасности для Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил президентов Украины и США с "выдающимся прорывом". По его мнению, это важный момент для мира в Украине:

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"Теперь нам всем нужно удвоить наши усилия, чтобы как можно быстрее достичь длительного и безопасного мира".

Польский премьер Дональд Туск также считает, что 11 марта Киев и Вашигтон сделали важный шаг к миру. Политик написал в сети, что Европа готова помочь в том, чтобы он был справедливым и длительным.

Премьер Италии Джорджа Мелони приветствовала результаты переговоров, особенно отметив предложенное прекращение огня и восстановление американской помощи Украине.

"Италия полностью поддерживает усилия Соединенных Штатов под руководством президента Трампа, направленные на достижение справедливого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Решение теперь за Россией", - говорится в заявлении.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также приветствует встречу украинцев с американцами и восстановление помощи. По ее словам, это может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру:

"Теперь мяч на поле России. ЕС готов вместе со своими партнерами играть свою полноценную роль в будущих мирных переговорах".

Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, вчера в городе Джидда состоялись важные переговоры между украинской и американской делегациями. Длительная встреча завершилась совместным заявлением сторон.

Украина согласилась на предложение США по внедрению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию, при условии выполнения Россией соответствующих условий.

Америка согласилась немедленно возобновить предоставление разведывательной и военной помощи Украине, отменив предыдущую паузу в обмене разведданными и поддержке в сфере безопасности.

Также стороны обсудили возможность заключения соглашения о совместной разработке критических минеральных ресурсов Украины.

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