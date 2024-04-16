Если правильно все спланировать, поездка в Монако вас совсем не разорит.

"Бюджетно" и "Монако" – это не те слова, которые обычно встречаются рядом друг с другом, учитывая, что в крошечном княжестве на Лазурном берегу проживает больше миллиардеров на квадратный метр, чем где-либо еще в мире.

Тем не менее, в этом месте, полном денег, вполне можно отдохнуть бюджетно, утверждает эксперт по путешествиям Бен Уэст в своем материале для The Independent.

"Начнем с того, чтобы просто прогуляться по окрестностям – что несложно, поскольку его площадь составляет всего 2,02 квадратных километра (второе по величине суверенное государство в мире после Ватикана) – это очень увлекательно, ведь на таком маленьком пространстве втиснуто так много всего", – отмечает Уэст.

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По его словам, в Монако доступно немало бюджетных развлечений – от прогулок среди прекрасных садов и достопримечательностей до нескольких удивительно доступных ресторанов и баров. Главное не поддаваться искушению заглянуть в казино Монте-Карло.

Жилье в Монако

Если вам очень хочется переночевать в Монако, то там есть отель Novotel Monte Carlo в самом центре с очень комфортными номерами, небольшим тренажерным залом, сауной, паровой баней и открытым бассейном. Однако за это удовольствие придется выложить минимум 335 евро за ночь.

Поэтому Уэст советует жить за пределами Монако. Выгоднее всего останавливаться в Ницце (Франция), а в Монако ездить на автобусе или поезде – дорога займет всего лишь около получаса.

Еда и напитки в Монако

При этом эксперт отмечает, что в Монако доступно удивительно много недорогих ресторанов как для такого дорогого места. Например, на Marche de la Condamine (Рынок Кондамин) на площади Плас д'Арм, построенном в 1880 году, расположено несколько небольших ресторанов, предлагающих блюда по умеренным ценам, включая ливанскую уличную еду, пиццу, морепродукты, тапас, выпечку и местные деликатесы.

Также в Монако есть несколько пиццерий с ценами от 7,5 евро за пиццу, а элитный бельгийский ресторан Smakelijk в отеле Le Meridien Beach Plaza предлагает всего за 26 евро за комплексный обед с закуской, основным блюдом, водой и кофе.

За бюджетными напитками стоит отправляться в Brasserie de Monaco, предлагающий широкий выбор собственного крафтового пива, вина, спиртные напитки и коктейли, а также салаты, гамбургеры, пиццы и так далее. При этом в определенные часы и дни недели там действуют акционные предложения с напитками за 18 евро.

Также выгодные предложения по напиткам доступным в барах Le Zinc, La Rascasse и Gerhard’s – последний предлагает пиво по цене от 3,50 евро и коктейли от 7,50 евро.

Как передвигаться по Монако

Благодаря своим небольшим размерам Монако идеально подходит для пеших прогулок. Здесь действительно есть несколько крутых холмов, но поскольку это такое богатое место, вокруг есть множество лифтов и эскалаторов для подъема по склонам.

Если вам все же понадобиться передвигаться на большие расстояния, то почти на полусотне станциях проката по всему княжеству можно взять ярко-красные электрические велосипеды MonaBikes. Первые 30 минут пользования бесплатны, следующие 30 минут – 1 евро, а через час дополнительная плата составляет 2 евро за 30-минутный период.

Есть также семь дневных автобусных маршрутов, два ночных автобусных маршрута и водный автобус, который доставляет пассажиров через Порт-Эркюль.

Бесплатные развлечения в Монако

В центре Монако находится общественный песчаный искусственный пляж Plage Larvotto. Это прекрасное место для наслаждения солнцем, пикника или другого важного времяпрепровождения на Французской Ривьере, и здесь редко бывает многолюдно. Мелководье идеально подходит для детей, здесь есть сетка от медуз.

В Монако также есть несколько прекрасных садов, по которым приятно прогуляться. В их число входит Японский сад, расположенный недалеко от Форума Гримальди. Рядом с ним находятся сады с несколькими статуями.

Фактически, по центру Монако разбросано более 100 скульптур, таких как "Кулак" – огромная бронзовая рука работы Сезара Бальдаччини и "Адам и Ева" Фернандо Ботеро в садах казино Монте-Карло.

Также стоит обратить внимание на казино Монте-Карло, Кафе де Пари и Отель де Пари на площади Казино – три великолепных примера архитектуры Прекрасной эпохи, куда любой желающий может зайти бесплатно.

Любителей пеших прогулок заинтересуют извилистые улочки красивого старого города Монако, расположенного на вершине монолитной скалы высотой 62 метра. Помимо великолепного вида на княжество, отсюда можно наблюдать за сменой караула, проводимой в Княжеском дворце каждый день в 11:55. Рядом находится известняковый собор Святого Николая в римско-византийском стиле, который является местом последнего упокоения князя Ренье III и принцессы Грейс.

Как сообщал УНИАН, ранее платформа Best European Destinations назвала самые престижные направления для отдыха в Европе. Возглавил рейтинг хорватский город Цавтат.

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