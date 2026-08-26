Палата представителей планирует рассмотреть санкции против РФ в сентябре, – сенатор США

Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд отметил, что не определяет график этого процесса.

Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Ланкфорд, вернувшись во вторник из визита в Киев, высоко оценил уровень подготовки украинских вооруженных сил. В то же время он признал, что не может пообещать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Конгресс в ближайшее время одобрит долгожданные санкции против России, сообщает Politico.

"Лучшее, что я мог ему сказать, – это то, что Палата представителей планирует рассмотреть этот вопрос в сентябре. Но, конечно, я не определяю график этого процесса", – рассказал Ланкфорд.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать это как можно скорее.

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"Он очень заинтересован в дополнительном экономическом давлении на Россию, понимая, что каждый доллар, который они получают, они используют для покупки оружия, чтобы убивать украинцев", – отметил сенатор-республиканец.

Издание сообщило, что Ланкфорд дал интервью из Польши после своей двухдневной поездки в Киев, приуроченной ко Дню независимости Украины.

Он рассказал, что вместе со своим коллегой, сенатором Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут), общался с Зеленским около 20 минут за кулисами во время молитвенного завтрака.

В статье отмечается, что Ланкфорд, по всей видимости, является действующим избранным представителем Республиканской партии, который приехал в Киев на ежегодное мероприятие – это особенно примечательно после смерти в прошлом месяце сенатора Линдси Грэма, решительного сторонника Украины.

Напоминается, что Грэм работал вместе с Блюменталем над пакетом санкций, который Сенат принял в начале августа, а Палата представителей еще должна утвердить.

Ланкфорд, давний сторонник Украины, после смерти Грэма активно продвигал законопроект о санкциях, призывая своих коллег "завершить то, что он начал".

Издание сообщило, что на вопрос, видит ли он себя или кого-то другого на месте Грэма в качестве главного сторонника жесткой внешней политики и защитника интересов Украины в отношениях с президентом Дональдом Трампом, он ответил, что работа Грэма была слишком большим бременем для одного человека.

"Я ни в коем случае не планирую пытаться вмешаться и взять на себя эту роль", – сказал он.

Ланкфорд отметил, что Зеленский вновь обратился с просьбой, чтобы США предоставили Украине ракеты-перехватчики Patriot или дали ей право производить их самостоятельно для защиты от российских ракетных атак.

"Он достаточно четко дал понять, что хотел бы получить дополнительные ракеты-перехватчики, чтобы иметь возможность помочь – будь то в виде лицензии на их производство или в виде дополнительных ракет, которые можно было бы получить из наших запасов. Я не смог дать ему ответ на этот вопрос. Я могу передать это дальше, но, очевидно, он уже обратился с этим напрямую к президенту Трампу", – поделился американский политик.

США и Украина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа призвал Россию и Украину прекратить атаки по гражданским объектам и вернуться за стол переговоров. Негреа подчеркнул, что число жертв продолжает расти после каждого обстрела. Негреа отметил, что "бессмысленно продолжать проливать кровь невинных гражданских лиц, когда военного решения этой войны не существует". Он пообещал, что США "будут играть любую конструктивную роль, которую смогут, чтобы содействовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения этого результата".

Также мы писали, что журналист Алекс Рауфоглу утверждает, что спецпосланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не отменили, а отложили свою поездку в Киев. Журналист сообщил, что причиной этому является ситуация с безопасностью в украинской столице. Решение было принято на фоне усиления ракетных ударов и атак беспилотников по Киеву на прошлой неделе.

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