Не только Украина: СМИ узнали, зачем директор ЦРУ прилетал в РФ

По данным The Wall Street Journal, Рэтклифф прибыл в Москву из-за российских планов мобилизации и возможного удара по Европе.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву, чтобы предостеречь президента РФ Владимира Путина от российской эскалации против Европы и НАТО. Такое предположение сделал известный американский политический репортер, редактор The Insider Майкл Вайсс.

"Это связано с разведданными США, переданными полякам, прибалтам и скандинавам, и происходит на фоне заметного роста предполагаемых операций саботажа ГРУ и активности российских дронов в Германии, Болгарии, Румынии", - отметил журналист.

Он отметил, что речь не шла об обмене пленными, поскольку для таких договоренностей директор ЦРУ не нужен.

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"Рэтклифф также является самым проукраинским чиновником в администрации, ответственным за помощь Киеву с глубокими ударами. Здесь важен контекст: Билл Бернс ездил в Москву в 2021 году, чтобы предупредить Путина против... вторжения в Украину", - написал он.

По информации Вайсса, Рэтклифф обсудил в Москве взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и портам Украины и России, возможное прекращение огня в Сумской и Харьковской областях как шаги к общей деэскалации, а также перспективы завершения войны.

Версия Wall Street Journal

В то же время, по данным The Wall Street Journal, Рэтклифф прибыл в Москву из-за российских планов мобилизации и возможного удара по Европе.

Газета утверждает, что причиной поездки стали собранные США разведывательные данные, свидетельствующие о ранней подготовке России к возможной военной мобилизации и планах по проверке решимости НАТО.

Аналитики заявили, что Рэтклифф мог встретиться с Путиным, чтобы выступить с предупреждением. Бет Саннер, бывший замдиректора национальной разведки США, сказала:

"Это может быть что-то вроде: "Мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать". Это также может касаться прекращения огня в Иране и включения в обсуждение перемирия других сторон".

Планы РФ по мобилизации

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация после имитации парламентских выборов планирует провести очередную волну мобилизации россиян на войну против Украины.

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