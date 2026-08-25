Археологи нашли колодец возрастом 2500 лет: что было скрыто в его глубинах

Находка проливает новый свет на религиозный культ, в центре которого находилась женщина и который был связан с богиней Уни.

Группа археологов недалеко от Болоньи в Италии, где 2000 лет не могут построить один мост, который ей крайне необходим, обнаружила ритуальный колодец возрастом 2500 лет, содержащий бронзовые статуэтки, редкую бронзовую пластину и два человеческих скелета. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Находка, сделанная в древнем этрусском городе Каинуа, проливает новый свет на религиозный культ, в центре которого находилась женщина и который был связан с богиней Уни. Исследователи полагают, что колодец был торжественно открыт подношениями, а затем "закрыт" человеческими захоронениями.

Отмечается, что находка находится на окраине современной Болоньи, где этруски основали город Каинуа в начале V века до н.э. Колодец располагался недалеко от святилища, посвященного Уни, богине-матери, связанной с женщинами, браком, рождением и ростом, божеству, позже вошедшему в римскую религию как Юнона. Важность этого места обусловлена ​​не только его возрастом, но и тем, насколько четко его содержимое соответствует уже известным сведениям об этом конкретном этрусском культе.

Видео дня

Особенно примечательна эта находка благодаря своей сохранности. Поскольку колодец тысячелетиями находился под водой в среде с низким содержанием кислорода, бронзовые предметы сохранили большую часть своего первоначального блеска, что является редкостью для металлических артефактов этого возраста.

Церемония, достойная богини

Интересно, что на дне колодца археологи обнаружили две фрагментированные бронзовые статуэтки, изображающие женщин или девушек в изысканно украшенных платьях, вероятно, представляющие либо высокопоставленных лиц, либо божественные фигуры. Элизабетта Гови, археолог из Болонского университета, руководившая раскопками, рассказала, что подобные статуэтки ранее находили на этрусских памятниках, связанных с культом воды, но никогда внутри самого колодца.

Считается, что молодые женщины оставляли такие фигурки в святилище университета в качестве подношений, и найденные здесь статуэтки, по-видимому, были намеренно разбиты, что соответствует ритуальной практике.

Наряду со статуэтками команда обнаружила бронзовую пластину, которую Гови описала как первую в своем роде из когда-либо найденных. Его форма повторяет распространенные этрусские керамические узоры, однако, по словам Гови, других примеров из бронзы обнаружено не было. В совокупности эти предметы позволяют датировать колодец концом VI или началом V века до н.э.

Древняя бронза раскрывает силу воды

Важно, что для этрусков бронза была не только дорогой, но и имела глубокий символический вес. Гови объяснила, что процесс производства бронзы из меди и олова считался регенеративным и "живым", концепция, тесно связанная с представлениями о рождении и, как следствие, с властью Уни над плодородием и ростом. Этот символизм в сочетании с расположением колодца рядом со святилищем богини указывает на то, что это место использовалось не только для простого сбора воды.

Этруски поддерживали более широкий культ воды, и строительство колодцев обычно сопровождалось собственными ритуалами. Но близость этого колодца к священному месту предполагает, что он играл более общественную или церемониальную роль. Гови сказала:

"То есть, колодец выполнял особую функцию, не только для сбора воды, но, очевидно, для сбора воды в связи с церемониями, обрядами, религиозной жизнью, которые происходили неподалеку в святилище богини Уни".

Возможно, самым поразительным элементом открытия является наличие двух скелетов, мужского и женского, найденных в самом колодце. Исследователи предполагают, что, хотя бронзовые статуэтки и тарелка обозначали ритуал открытия, человеческие захоронения могут соответствовать ритуалу закрытия колодца.

По словам Гови, предварительные данные указывают на то, что эти люди не были жертвами человеческих жертвоприношений. Их личности, причины смерти и связь с этим местом пока остаются неясными. Специальное исследование, включающее анализ ДНК и радиоуглеродное датирование, должно начаться в сентябре, и ученые надеются, что оно прояснит, кем были эти два человека, и поможет уточнить хронологическую историю колодца.

Новости археологии

Дайвер, нырявший у берегов Сицилии, думал, что заметил ничем не примечательное скальное образование на глубине 46 метров. На самом деле он обнаружил торговое судно римской эпохи, покоящееся на морском дне, внутри которого до сих пор лежат сотни древних глиняных кувшинов, нетронутых в течение примерно 2000 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: