На военном самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф, – CBS News

Журналисты узнали, что Рэтклифф должен провести встречи с россиянами.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыл в Российскую Федерацию. Об этом сообщила репортер CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на собственные источники.

"Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сегодня отправился в Россию на борту C-17", – отметила она в сети Х.

По ее информации, Рэтклифф должен провести встречи в Москве. Однако официального подтверждения его визита пока нет.

Видео дня

Как пишет Axios, это первая поездка Рэтклиффа в Москву с момента его вступления в должность и визит в Россию самого высокопоставленного представителя администрации Трампа с января.

"Накануне поездки Рэтклиффа США сообщили Украине, что в Москву отправляется делегация высокого уровня. А также попросили приостановить удары до отъезда делегации", - сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Кто такой Рэтклифф

Добавим, что Сенат США утвердил Рэтклиффа в должности в конце января 2025 года. Его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп.

Бывший федеральный прокурор, ранее Рэтклифф занимал пост директора национальной разведки. Он занимал эту должность во время первого президентского срока Трампа, ярым защитником которого он был во время импичмента.

Перелет Boeing C-17 Globemaster в Москву – что известно

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что 25 августа в московский аэропорт "Внуково" прилетел военно-транспортный самолет Boeing C-17, принадлежащий военно-воздушным силам США.

Комментариев со стороны США по поводу самолета не поступало. А в Кремле сообщили, что у российского диктатора не запланировано встреч с американцами.

Вас также могут заинтересовать новости: