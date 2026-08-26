Дроны разбомбили крупнейший НПЗ и один из главных хабов Wildberries в РФ (видео)

Склад Wildberries в Котовске - один из ключевых логистических объектов WB в Центральной России.

Ночью Россию массово атаковали дроны, в результате поражен и догорает один из крупнейших по объему переработки центров Wildberries, а также горит однин из самых больших НПЗ.

Так, в Котовске Тамбовской области атакован и горит склад Wildberries. В сети распространяются фото и видео масштабного пожара.

Местные власти также подтвердили атаку.

Видео дня

"В результате ударов украинских БПЛА произошёл пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания - более 100 000 кв. метров", - заявил губернатор.

В самой компании также заявили, что "поставки товаров не осуществляются". Это не удивительно, судя по кадрам с места пожара, склад полностью уничтожен.

Склад Wildberries в Котовске - один из ключевых логистических объектов WB в Центральной России. Он начал работать в 2025 году, а после выхода на полную мощность должен обеспечивать хранение до 54 млн единиц товаров. Ранее ВСУ уже его атаковали - в июле.

Кроме того, в Кстово Нижегородской области атакован и горит НПЗ. Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и прилетах, районе предприятия наблюдается масштабный пожар и сильное задымление.

По данным Exilenova+, речь идет о "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе" - одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн. тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.

Предприятие имеет важное значение для топливного обеспечения российской экономики и ВС РФ, поскольку его продукция, в том числе авиационное и дизельное топливо, используется для обеспечения потребностей российских сил.

Удары по России - последние новости

В ночь на 25 августа Силы обороны нанесли удар по двум ключевым объектам российской нефтегазовой отрасли – Афипскому НПЗ и Астраханскому ГПЗ.

А за несколько дней до этого были атакованы логистические объекты маркетплейса Ozon сразу в трех российских регионах - в Краснодаре, Ставропольском крае и Дагестане.

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