Поставки ракет для Patriot продолжаются, но мы получим меньше, чем в 2025 году, – Буданов

Глава Офиса президента Украины добавил, что поставки осуществляются регулярно, но их недостаточно, чтобы противостоять темпам российских атак.

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал противовоздушную оборону одним из приоритетов для Киева и просит Италию помочь в "защите неба и морей", сообщает La Stampa.

Издание отметило, что Буданов сообщил, что в настоящее время Киеву необходимо четыре вещи:

"Во-первых – боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Каждая перехваченная баллистическая ракета – это спасённый дом, оставшаяся целой школа, люди, спасённые от смерти. Во-вторых – это совместное производство: мы уже производим более половины того, что нам нужно для ведения боевых действий, но нам нужны новые лицензии, технологии, совместные предприятия. Это позволило бы нам не зависеть от политических циклов стран-партнеров. Третье – это предсказуемое финансирование, иначе армия не может планировать операции. Извините, есть ещё и четвёртое, которое касается не только нас: безопасность судоходства в Чёрном море".

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На вопрос журналиста, есть ли какие-то сдвиги в деле поставки Украине ракет для систем Patriot, он отметил, что поставки продолжаются, но их недостаточно.

"Я не буду называть цифры, потому что не хочу давать преимущество врагу или вести себя некорректно по отношению к партнерам. Скажу лишь, что в 2026 году мы получим меньше, чем в 2025-м. Поставки продолжаются, они регулярны, но их недостаточно, чтобы противостоять темпам российских атак", – поделился Буданов.

Он пояснил, что ракеты для систем Patriot имеют решающее значение, поскольку это единственная система вооружения, способная эффективно нейтрализовать баллистические ракеты.

При этом Буданов признал, что даже значительная поставка ракет не способна изменить ход войны, но это увеличило бы цену конфликта для России:

"Для Кремля каждая баллистическая ракета, достигающая цели, – это успех, тогда как каждая сбитая ракета – повод для серьезных размышлений, в том числе и экономических".

Глава Офиса президента напомнил, что с июля Россия ведет систематическую кампанию против украинских портов Одессы, Черноморска, Южного и портов на Дунае.

"Цель – остановить украинский экспорт. Это экономическая война, которая сказывается на боевых действиях: меньше доходов для государства, а значит, меньше ресурсов для армии", – отметил Буданов.

По его словам, Россия атакует порты, из которых поставляется продовольствие в Африку и на Ближний Восток, а Украина наносит удары по флоту, бомбардирующему её города.

"Черное море – это не локальная проблема. Через него пролегают пути обеспечения продовольственной безопасности мира и морской безопасности Европы и Средиземноморья. Страна с морскими традициями, такая как Италия, может понять эту логику лучше других", – отметил глава Офиса президента Украины.

Буданов поделился тем, чем Италия может помочь Украине в настоящее время, и отметил, что сотрудничество может быть взаимовыгодным:

"Важно продолжать работать над обеспечением боеприпасами для Samp/T. А также рассмотреть возможности совместного производства дронов: у Италии есть промышленность, у Украины – опыт. Это партнерство укрепило бы обе стороны. Кроме того, есть вопрос безопасности Черного моря: защита судоходства, авиационно-морская оборона, страховое покрытие, защита коридоров – это сферы, в которых в первую очередь Италия, а также Европа могут внести конкретный вклад, не усугубляя риск эскалации".

Заявления Зеленского об оружии для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Зеленского, в Украину "поступило немного ракет Patriot". Он отказался называть цифры и добавил, что стране нужно больше, чем было получено. Президент Украины отметил, что за последние дни Украина также получила ряд другой помощи и обязательств от партнеров. В частности, оборонные пакеты привезли представители Литвы и Финляндии. Кроме того, Норвегия подтвердила финансирование Украины на сумму 9 млрд в 2027 году. Зеленский сообщил, что от страны, которую он решил не называть, поступило подтверждение о поставке нескольких систем ПВО "Crotale" и ракет к ним.

Также мы писали, что президент Украины отметил, что страна получила от Великобритании и Франции политическое решение о производстве дальнобойных ракет SCALP. После получения положительного решения, по словам президента, должны встретиться технические команды, которые займутся составлением графика производства. Кроме того, Зеленский добавил, что через 7–10 дней будет готов график по FREYJA, в частности, с указанием, где возникают затруднения и с какой страной или компанией не удается договориться.

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