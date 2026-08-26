'В честь ПВО FREYJA': легенда бокса Кроуфорд привез Зеленскому необычный подарок

Зеленский отметил, что Украине тоже нужна победа, но только одна.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым в истории профессионального бокса трёхкратным абсолютным чемпионом мира в трёх разных весовых категориях по версиям WBC, WBA, IBF, WBO Теренсом Кроуфордом, сообщает Офис президента.

Отмечается, что боксер еще ни разу не потерпел поражения на профессиональном ринге, одержав 42 победы в 42 поединках, 31 из которых завершился нокаутом.

"Мы знаем вас. Да, мы знаем о ваших победах. И в Украине нам тоже нужна победа, но только одна. Одна большая, которая для нас очень важна. Важна потому, что это для нас возможность выжить. И мы очень благодарны вам лично и вашим друзьям. Мы очень благодарны за то, что вы поддерживали Украину с самого начала этой войны. Спасибо за это, за ваш голос. И за всё остальное. А особенно в эти дни – это для нас очень важно. Потому что это война за независимость. Это не просто выживание. Мы не просто выживаем. Нам нужно победить. И это очень важно", – подчеркнул президент Украины.

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В Офисе президента отметили, что в 2022 году Кроуфорд записал официальное обращение через WBC Ukraine и призвал мировое сообщество молиться за Украину и поддерживать украинцев.

"Во время крупных медийных событий и после своих побед американский спортсмен открыто говорит о войне и называет украинцев своими братьями", – говорится на сайте президента.

Во время встречи Теренс Кроуфорд также подарил президенту щенка американского питбультерьера – девочку, которой 3,5 месяца. Боксер рассказал, что её зовут Фрейя, в честь будущей системы противовоздушной обороны FREYJA. Её дед – пес по кличке Атос – пережил российскую оккупацию Бучи, после освобождения города его спасли украинские воины. Сейчас он проживает в Хьюстоне.

Сообщается, что Зеленскому также передали оригинал картины американского художника Андреса Валенсии "Invasion of Ukraine" ("Вторжение в Украину"), творчество которого сравнивают с работами Пабло Пикассо.

Отмечается, что это личный подарок от президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана. Эту картину художник создал в 2022 году, когда ему было всего 10 лет, под впечатлением от новостей о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

"Он хотел показать миру историю украинского народа, преступления России и несокрушимость Украины", – говорится в сообщении.

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук вручил Владимиру Зеленскому специально изготовленный для него уникальный персональный пояс чемпиона мира WBC, который также передал Маурисио Сулейман.

"На центральной пластине легендарного зелено-золотого пояса находится надпись World Champion, а на его боковой части размещен портрет Владимира Зеленского рядом с портретами пожизненного президента WBC дона Хосе Сулеймана и непобедимого чемпиона мира Флойда Мейвезера. Этот пояс является знаком солидарности всего международного боксерского сообщества с украинским народом", – сообщили в Офисе президента.

Трамп и Зеленский: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поздравление по случаю 35-летия независимости Украины. В письме Трамп упомянул о "прочной дружбе" между Киевом и Вашингтоном, а также отметил, что "благодаря мужественным, отважным и талантливым людям" Украина построила великую страну. Трамп добавил, что "США восхищаются вашим стойким духом, чтят ваши жертвы и уверены в вашем будущем как суверенной, процветающей нации". Зеленский сравнил поздравление Трампа со "звуком запуска ракет-перехватчиков Patriot".

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Украина совместно с США и европейскими партнерами разработала ряд предложений по прекращению войны, несмотря на заявление России о продолжении боевых действий. Зеленский рассказал, что они будут предусматривать прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны. Президент Украины добавил, что есть еще несколько идей с американской стороны, и они хотят найти подходящий момент, чтобы представить их.

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