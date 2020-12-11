Оборонный бюджет США на следующий год предусматривает $250 миллионов помощи Украине и усиливает санкции против "Северного потока-2".

Сенат США подавляющим большинством голосов - 83 против 13 одобрил проект оборонного бюджета США (NDAA) на следующий год.

Ранее на этой неделе этот законопроект утвердила Палата представителей США, пишет Голос Америки.

Среди важных положений утвержденного в Сенате законопроекта сенатор-республиканец Тед Круз в частности назвал "положения, которые раз и навсегда разъясняют, что все, приобщенные к российскому "Северному потоку-2" подпадут под разрушительные санкции", разработанные им совместно с сенаторшей от Демократической партии Джин Шагин.

Он, однако, раскритиковал сенаторов от Демократической партии, которые инициировали другие положения законопроекта, в частности по переименованию военных баз в США.

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Законопроект уполномочивает предоставление оборонной помощи Украине объемом 250 миллионов долларов в рамках инициативы по Безопасности помощи Украине, включая 75 миллионов летальной помощи, а также расширяет полномочия властей США по поддержке Украины в сдерживании России, говорится в справке к законопроекту, обнародованной Комитетом Сената США по вооруженным услуг.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что может ветировать законопроект, если в него не будет включено положение, которые усиливают ответственность соцсетей за размещенные там сообщения, и отменяют соответствующую защиту для соцсетей.

"Однако, подавляющая поддержка законопроекта в Конгрессе сигнализирует, что законопроект может быть утвержден даже в случае президентского вето", - отмечает "Голос Америки".

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Автор: УНИАН