При этом власти Германии предполагают, что поставки могут задержаться.

Бундесвер сможет восстановить арсенал самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 по меньшей мере через три года, поскольку 14 единиц были переданы Украине.

Как пишет издание Spiegel, власти Германии уже подписали контракт на закупку 10 новых артиллерийских установок на общую сумму 184 млн евро. В контракте отмечается, что производитель Krauss-Maffei Wegmann может поставить первые шесть гаубиц не ранее 2025 года. Если все будет, как запланировано, то остальные установки поступят на вооружение Бундесвера в 2026 году.

При этом, по конфиденциальным данным, немецкие власти предполагают, что контракт не будет выполнен вовремя из-за напряженной ситуации на рынке электронных компонентов. Риск задержки оценивается как "от среднего до высокого".

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Перед этим министр обороны Борис Писториус объявил быструю замену этих САУ одним из главных приоритетов.

САУ Panzerhaubitze 2000

В июне 2022 года стало известно, что ВСУ уже используют Panzerhaubitze 2000 производства Германии на фронте против российских оккупантов. До этого украинские военные прошли обучение и овладели этими немецкими гаубицами.

В сентябре 2022 года Германия объявила, что отправит Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы к ним.

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