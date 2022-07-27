Производство установок продлится несколько лет, но процесс изготовления начнется немедленно.

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Об этом пишет Spiegel.

Украина еще в апреле обратилась к Германии с просьбой купить данное оружие. Общая стоимость контракта на 100 САУ для Украины составляет 1,7 миллиарда евро – это в несколько раз больше, чем общая стоимость всего предоставленного Германией оружия (600 миллионов евро).

Производство установок продлится несколько лет, но процесс изготовления начнется немедленно. Все нюансы Германия согласовала с Украиной.

Напомним, Украина уже получила от Германии несколько PzH 2000. УНИАН рассказывал о преимуществах такого мощного оружия.

Также недавно Германия передала Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и самоходные гаубицы. Глава Минобороны Украины Резников сообщал, что Украина ведет переговоры, чтобы получить немецкие танки Leopard.

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