Данный фейк еще 17 сентября опровергли российские чиновники.

Российские пропагандисты сообщили, что якобы в Германии задержали украинских торговцев оружием, пытавшихся продать на черном рынке ЗРК Stinger от западных партнеров. Полиция Бремена опровергла данный фейк россиян.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что прокремлевские каналы обнародовали в соцсетях видео, на котором якобы запечатлен конфискованная немецкой полицией зенитная ракета. Пропагандисты утверждали, что полиция города Бремен задержала украинцев, которые пытались продать на черном рынке оружие, поставленное в Украину в рамках военной помощи от Запада.

Видео дня

В свою очередь полиция Бремена опровергла сообщение российских пропагандистов.

"Это ложное сообщение. Полиция Бремена не имеет никакого отношения к этому видео и не арестовывала ни одного украинца, торговавшего оружием", – говорится в сообщении.

По данным издания, еще 17 сентября российские чиновники сообщили, что видео не настоящее. При этом заместитель посла РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что "западных экс-партнеров предупреждали о такой угрозе собственному народу". При этом он не отреагировал, когда ему сообщили, что даже в России опровергли данную информацию.

В то ж время фейковое видео и дальше распространяется российскими СМИ, в частности, пропагандистским "Первым каналом".

Как ранее сообщал УНИАН, российские пропагандисты неоднократно за последние годы оспользовали против Украины различные фейки. В последний раз одно из изданий оккупантов сообщило, что в украинских школах детей якобы просят доносить на родителей.

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