Европейская комиссия рассматривает варианты ареста активов российского государства и олигархов.

Европейская комиссия изучает юридические варианты конфискации российского государственного и частного имущества в качестве оплаты за восстановление Украины.

Как пишет издание POLITICO, целью будет "определение способов усиления отслеживания, идентификации, замораживания и управления активами в качестве предварительных шагов для потенциальной конфискации".

Потенциальная выгода будет состоять из замороженных активов российского центрального банка почти на 300 миллиардов долларов, а также активов и доходов физических и юридических лиц, включенных в санкционный список ЕС.

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Проблема заключается в том, что в настоящее время не существует законного механизма для конфискации российских активов, и его нужно создать.

Что касается частных активов, принадлежащих лицам или организациям, находящимся под санкциями, Брюссель готовит предложения о признании уклонения от санкций преступлением ЕС, что облегчило бы их конфискацию, но только в случае осуждения по уголовному делу. Даже в этом случае ЕС придется оспаривать каждое дело в суде, и, вероятно, ему придется вести судебные разбирательства годами.

Многие из этих активов будут считаться иностранными инвестициями, которые пользуются защитой от экспроприации без компенсации и правом на справедливое и равноправное обращение в соответствии с международными договорами, которые Россия имеет со многими странами ЕС.

Конфискационному органу также необходимо установить четкую связь между собственником имущества и войной в Украине.

Что касается замороженных валютных резервов центрального банка, крупнейшего денежного банка, исполнительный директор ЕС пишет в документе, что "обычно считается, что на них распространяется иммунитет".

"С точки зрения международного права совершенно ясно, что без согласия России вы не можете использовать активы российского центрального банка", - рассказал эксперт.

Что касается активов государственных предприятий, принадлежащих России, в документе отмечается, что они "в принципе" не подпадают под действие такой конвенции, но их конфискация может вызвать проблемы, связанные с конфискацией частного имущества, "помимо необходимости продемонстрировать достаточную связь с Россией".

ЕС также обдумывает "налог на выезд" на активы или доходы от активов лиц, находящихся под санкциями, которые хотят вывести свою собственность из ЕС. Это может привести к собственным юридическим проблемам, поскольку оно будет нацелено на определенную группу лиц, что противоречит положениям международного права о недискриминации, и они, в свою очередь, могут ссылаться на право человека на собственность в качестве защиты.

Заморозка российских активов в Евросоюзе: детали

20 октября Великобритания заморозила российские активы на 20 миллиардов долларов. 31 октября в Чехии заявили, что конфискуют уже замороженное в стране российское имущество.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова предложил конфисковать российские активы, которые находятся на территории Европейского Союза, в пользу Украины. Глава правительства Финляндии Санна Марин поддержала эту идею.

Министр юстиции Украины Денис Малюська уверен, что у западных партнеров есть политическое согласие отдать Украине в 300 млрд долл. золотовалютных резервов РФ, но нужно разработать соответствующий юридический механизм.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский союз заморозил 68 миллиардов евро российских активов.