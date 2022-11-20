Польша и Финляндия намерены продвигать идею конфискации российских активов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова предложил конфисковать российские активы, которые находятся на территории Европейского Союза, в пользу Украины. Глава правительства Финляндии Санна Марин поддержала эту идею.

По данным издания Yle, Моравецкий призвал принять более жесткие меры против России из-за войны в Украине. Теперь Польша и Финляндия намерены продвигать идею конфискации российских активов на следующем саммите ЕС.

"Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает", - заявил Моравецкий.

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В свою очередь премьер-министр Финляндии поддержала предложение польского коллеги.

Заморозка российских активов в ЕС - что известно

В рамках санкций, которые начали вводить США, Япония и страны Европейского союза из-за войны в Украине, в ЕС стали замораживать российские активы.

20 октября Лондон заморозил активы России на 20 миллиардов долларов. 31 октября в Чехии заявили, что конфискуют уже замороженное в стране российское имущество.

В свою очередь в Офисе президента призвали западные страны передать Украине замороженные активы РФ, а не искать оправдания.

Согласно последней информации, в ЕС заморозили активов России на общую сумму 68 миллиардов евро. На данный момент в Евросоюзе работают над механизмом конфискации этих активов в пользу Украины.

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