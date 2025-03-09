В Канаде и Германии наоборот уже задумались о том, как бы уменьшить оборонную зависимость от США.

Британия намерена углублять свои "уникальные оборонные отношения с США" несмотря на печальный пример преданной американцами Украины. Об этом пишет The Telegraph по итогам встречи министров обороны США и Великобритании.

Так, глава британского оборонного ведомства Джон Хили утверждает, что США продолжат сотрудничать с Великобританией в вопросах обмена разведывательными данными в условиях роста российской агрессии в Европе.

"Великобритания и США являются ближайшими союзниками друг для друга в области безопасности. В мире, где угрозы растут, я полон решимости еще больше углубить наши уникальные оборонные отношения с США в ближайшие месяцы и годы. Нет двух вооруженных сил, связанных вместе больше, чем наши. Мы будем продолжать тесно сотрудничать в военных операциях, учениях, сборе разведданных и разработке передовых технологий", - подчеркнул Хили.

Видео дня

По словам британского министра, его разговор с американским коллегой в значительной степени был направлен на обеспечение длительного мира в Украине.

"Мы полностью согласны с тем, что мы должны продолжать стремление к миру в последующие дни. И этот мир должен продолжаться, не допуская возвращения российской агрессии", - заявил он.

Союзники теряют доверие к США

Как писал УНИАН, после того, как США остановили всю военную помощь Украине на фоне продолжающегося российского наступления, в странах НАТО начали обсуждать возможный отказ от закупки американских истребителей F-35. Этого боятся в Канаде и Германии. Поскольку это высококомпьютеризированные самолеты, США могут просто "выключить" их дистанционно в любой момент.

То, что это далеко не теоретическая угроза, свидетельствует последнее заявление американского олигарха Илона Маска. Если раньше он отрицал возможность отключения спутниковой связи Starlink для Украины, то теперь наоборот начал угрожать Украине именно таким сценарием.

В Польше и Германии вообще уже задумались о собственном ядерном оружии, потому что на защиту США уже нет надежды.

Вас также могут заинтересовать новости: