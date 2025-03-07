Если на американский ядерный зонтик полагаться больше нельзя, нужно искать другой или создавать свой.

Пугающая лояльность президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина вынуждает немецкий истеблишмент серьезно рассматривать возможность создания собственного ядерного арсенала. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, лидер победившего на февральских выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (потенциально следующий канцлер Германии) в ответ на вопрос журналиста не исключил возможность появления у его страны собственной атомной бомбы. Правда, он сразу же уточнил, что "сегодня в этом нет необходимости".

Как отмечает WSJ, прежде ни один немецкий лидер не призывал к альтернативному ядерному сдерживанию в Европе без участия США. Издание считает, что именно стремление Трампа наладить отношения с Россией подрывает доверие европейцев к Америке.

Видео дня

"Почему Путин должен думать, что в случае эскалации в Европе Трамп применит ядерный ответ? Каждый шаг Трампа говорит об обратном", — заявил политолог Максимилиан Терхалле, приглашенный научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете (США).

В то же время следует учесть, что Германия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает ей разрабатывать ядерное оружие и не позволяет другим подписантам помогать ей в этом. Она также отказалась от ядерного оружия в договоре, на основе которого состоялось объединение Германии после холодной войны.

Впрочем, Берлин может создать атомное оружие тайно, чтобы успеть до того, как отреагируют враги.

"Такая развитая промышленная страна, как Германия, должна быть в состоянии создать боеголовку быстрее, чем другие потенциальные распространители", — говорит Фабиан Хинц из Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Правда, это все равно повлечет за собой юридические и технические препятствия, и полностью держать все в секрете долго не выйдет.

"Никому еще не удавалось произвести достаточное количество материала для бомбы, не будучи обнаруженным. А сейчас это сделать гораздо сложнее, потому что технологии разведки и наблюдения стали гораздо более изощренными", — говорит Александр Болфрасс из того же лондонского института.

Другой путь – это намерено подойти к "ядерному порогу" и заявить о готовности быстро переступить этот порог в случае угрозы.

"И все же, чтобы Германия обладала подобной самоуверенностью, чтобы так радикально преследовать свои собственные интересы и нарушать так много норм… Это довольно трудно себе представить", — говорит Боллфрасс.

Ядерное оружие в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, на днях президент Франции предложил устроить стратегические дебаты об использовании французских ядерных сил сдерживания для защиты европейских союзников. По словам Макрона, европейские партнеры Парижа больше не должны зависеть от американских сил сдерживания.

Однако ряд аналитиков отмечают, что заявления Макрона, даже если они выходят за рамки пустой риторики, в лучшем случае подразумевают ядерный зонтик для Западной Европы. Но не для Восточной. И уж тем более не для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: