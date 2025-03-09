Миллиардер заявил, что его "тошнит от бойни в тупике", поэтому он настаивает на установлении мира сейчас.

Американский миллиардер, соратник президента Дональда Трампа Илон Маск заявил, что украинский фронт рухнет, если он отключит свои системы спутниковой связи Starlink.

"Я буквально вызвал (правителя РФ Владимира - УНИАН) Путина на физический поединок из-за Украины, и моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее выключил. Меня тошнит от лет бойни в тупике, который Украина неизбежно потеряет. Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. Мир сейчас", - написал Маск в социальной сети Х.

Кроме того, миллиардер заявил, что война якобы прекратится, если ввести санкции против топ-10 украинских олигархов.

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"Введите санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно тех, кто имеет особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к головоломке", - заявил он.

Starlink могут отключить - что известно

Starlink стал важным активом для украинских военных в войне с Россией после того, как часть коммуникационной инфраструктуры была выведена из строя. Хотя многие украинские терминалы Starlink финансируются Европой, напряженность в отношениях между Вашингтоном и Киевом вызывает опасения, что доступ к спутниковой связи могут прервать.

На этом фоне активизировались разговоры о работе компании Eutelsat в Украине.

Акции французского спутникового провайдера Eutelsat резко выросли на фоне опасений, что доступ Украины к Starlink может оказаться под угрозой. К среде на момент закрытия рынка акции выросли на 533% по сравнению с началом недели. С этим увеличением стоимость компании составляет 4,02 миллиарда долларов.

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