Американский миллиардер, соратник президента Дональда Трампа Илон Маск заявил, что украинский фронт рухнет, если он отключит свои системы спутниковой связи Starlink.
"Я буквально вызвал (правителя РФ Владимира - УНИАН) Путина на физический поединок из-за Украины, и моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее выключил. Меня тошнит от лет бойни в тупике, который Украина неизбежно потеряет. Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. Мир сейчас", - написал Маск в социальной сети Х.
Кроме того, миллиардер заявил, что война якобы прекратится, если ввести санкции против топ-10 украинских олигархов.
"Введите санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно тех, кто имеет особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к головоломке", - заявил он.
Starlink могут отключить - что известно
Starlink стал важным активом для украинских военных в войне с Россией после того, как часть коммуникационной инфраструктуры была выведена из строя. Хотя многие украинские терминалы Starlink финансируются Европой, напряженность в отношениях между Вашингтоном и Киевом вызывает опасения, что доступ к спутниковой связи могут прервать.
На этом фоне активизировались разговоры о работе компании Eutelsat в Украине.
Акции французского спутникового провайдера Eutelsat резко выросли на фоне опасений, что доступ Украины к Starlink может оказаться под угрозой. К среде на момент закрытия рынка акции выросли на 533% по сравнению с началом недели. С этим увеличением стоимость компании составляет 4,02 миллиарда долларов.