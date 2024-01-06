Польское правительство пошло на уступки фермерам, которым мешало дешевое украинское зерно.

Польское правительство заключило соглашение с фермерами, которое должно положить конец блокированию украинской границы со стороны польских аграриев. Об этом сообщает польское издание Polsat News.

В субботу министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский вместе с главой пограничного Подкарпатского воеводства Терезой Кубас-Гул встретились с представителями фермерского движения "Shukana Wieś" ("Обманутое село"), которые протестовали возле международного пункта пропуска "Медика – Шегини".

По итогам встречи Кубас-Гул сообщила о подписании соглашения с фермерами, а министр пообещал удовлетворить все требования аграриев. Эти требования в частности включают сохранение низких налогов, предоставление субсидий и льготных кредитов для фермеров.

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"После подписания соглашения протест на пункте пропуска в Медике приостанавливается на период, необходимый для внедрения правовых и уведомительных изменений, и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений", – говорится в соглашении.

Впрочем один из лидеров движения "Обманутое село" Роман Кондров уточнил журналистам, что организаторы протеста еще планируют согласовать между собой эту договоренность. С окончательным решением о прекращении протестов они планируют определиться в течение вечера.

Протест польских фермеров на границе с Украиной

В течение 2023 года польские фермеры устроили несколько громких акций протеста против импорта дешевой агропродукции из Украины. Протесты проходили как у украинской границы, так и внутри Польши.

В ноябре фермеры присоединились к блокированию границы Украины, которое устроили польские перевозчики. Свою акцию они проводили с 23 ноября возле перехода "Медики – Шегини". Новое правительство Польши, сформированное в декабре, обещало снять блокаду, однако до сих пор договориться с фермерами не удавалось.

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