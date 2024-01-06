С тремя требованиями фермеров правительство Польши уже согласилось.

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский сегодня, 6 января, вероятно, подпишет соглашение с фермерами по организации "Обманутое село". Ожидается, что благодаря этому те перестанут блокировать пограничный переход "Медика-Шегини".

Как сообщает Rzeczpospolita, соглашение создаст "положительную динамику", которая позволит автоперевозчикам снять блокировку пограничных пунктов с Украиной.

По словам Секерского, "Обманутое село" требует от правительства дотаций на кукурузу, низкопроцентные кредиты ликвидности и остановки повышения ставки сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Кроме того, фермеры хотят распространить запрет на импорт сырья, а также на мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, свежие яйца, мясо птицы. На данный момент правительство согласилось с тремя требованиями. Речь идет о субсидиях на кукурузу, отсутствии повышения налогов и дешевых кредитах.

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В то же время министерство все еще ждет сообщения Европейской комиссии о выделении одного миллиарда злотых (220 млн евро) на субсидии для кукурузы. Правительство должно выделить еще 2,5 млрд злотых (550 млн евро) на кредитование.

Блокирование украинской границы

Как ранее сообщал УНИАН, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать главные пункты пропуска на границе с Украиной, а впоследствии к ним присоединились фермеры.

22 декабря стало известно, что Министерство восстановления Украины совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокировка границы.

Однако уже 3 января 2024 года польские фермеры анонсировали, что вернутся к блокаде, если не будут иметь письменного подтверждения выполнения их требований. Утром следующего дня они возобновили блокировку движения грузовиков напротив пункта пропуска "Медика-Шегини".

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