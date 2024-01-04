В ГНСУ рассказали, что блокирование этого пункта пропуска возобновили в 9 утра.

Польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков напротив пункта пропуска "Медика-Шегини" на польско-украинской границе.

"По имеющейся информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилось блокирование движения для грузового транспорта. В связи с этим усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", - сообщает пресс-служба ГНСУ в Telegram,

Отмечается, что сейчас около 800 грузовиков ожидают въезд в Украину на этом направлении. Организаторы акций обещают не препятствовать движению автобусам и легковым авто.

Видео дня

"Сейчас пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу", - рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина".

Блокирование украинской границы

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать главные пункты пропуска на границе с Украиной, из-за чего в очередях застряли тысячи грузовиков. В дальнейшем к перевозчикам присоединились фермеры.

19 декабря президент Владимир Зеленский предположил, что новое правительство Польши решит вопрос с блокадой.

22 декабря стало известно, что Министерство восстановления Украины совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокировка границы.

3 января 2024 года польские фермеры заявили, что, если они не получат письменного подтверждения, их требования будут выполнены, они вернутся к блокаде.

Вас также могут заинтересовать новости: