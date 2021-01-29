Все вырученные от продажи деньги Сандерс планирует передать благотворительным организациям Вермонта.

Член Сената США от штата Вермонт Берни Сандерс собрал 1,8 миллиона долларов за счет продажи сувениров со своей фотографией. Эти деньги он передаст благотворительным организациям.

Читайте такжеВ Париже отменили штраф мэрии за дискриминацию мужчин на руководящих постахОб этом пишет Associated Press.

Появление Сандерса на инаугурации стало мемом, так как он оделся не по погоде.

В день церемонии в Вашингтоне было +5 градусов, а Берни решил, что следует спрятать руки в варежки.

На следующий день Сандерс разместил на своем сайте футболки и толстовки с этим фото, стоившие 27 и 45 долларов. Их раскупили менее чем за 30 минут. Новую партию сувениров разместили на выходных. Их раскупили уже к утру понедельника.

Все вырученные от продажи деньги Сандерс планирует передать благотворительным организациям Вермонта.

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Автор: УНИАН