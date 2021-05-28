В МИД Украины подготовили для Совета национальной безопасности и обороны санкционные предложения против представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"С начала протестов в Беларуси правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, и прежде всего Европейского Союза, и Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан для рассмотрения Совету национальной безопасности. Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, этот пакет будет рассмотрен, и следствием соответствующих решений станет указ президента", - подчеркнул Енин.
По его словам, прежде всего санкции предлагается ввести в отношении представителей белорусского режима, которые принимали участие в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.
Санкции против режима Лукашенко
2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября - еще к 14, а также Александру Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.
17 декабря Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и замораживание активов. Гражданам из стран-членов Евросоюза запрещено предоставлять финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, попавшим под санкции.
В ноябре Украина присоединилась к решению Совета ЕС о введении санкций против 40 белорусских чиновников. Однако в январе 2021 года стало известно, что Киев не присоединился к третьему пакету санкций Евросоюза.
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