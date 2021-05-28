В МИД ожидают, что в ближайшее время Совет нацбезопасности рассмотрит предложенные санкции.

В МИД Украины подготовили для Совета национальной безопасности и обороны санкционные предложения против представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"С начала протестов в Беларуси правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, и прежде всего Европейского Союза, и Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан для рассмотрения Совету национальной безопасности. Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, этот пакет будет рассмотрен, и следствием соответствующих решений станет указ президента", - подчеркнул Енин.

По его словам, прежде всего санкции предлагается ввести в отношении представителей белорусского режима, которые принимали участие в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

Санкции против режима Лукашенко

2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября - еще к 14, а также Александру Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

17 декабря Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и замораживание активов. Гражданам из стран-членов Евросоюза запрещено предоставлять финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, попавшим под санкции.

В ноябре Украина присоединилась к решению Совета ЕС о введении санкций против 40 белорусских чиновников. Однако в январе 2021 года стало известно, что Киев не присоединился к третьему пакету санкций Евросоюза.

Читайте такжеБеларусь потребовала от самолета Ryanair сажаться в Минске еще до того, как получила письмо о "бомбе" - СМИ

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Причиной экстренной посадки стал якобы сигнал о минировании. Самолет принудили сесть в Минске по команде белорусских диспетчеров, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. Лайнер проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

28 мая Кабинет Министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко