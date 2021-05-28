Теперь они не смогут использовать территорию нашей страны в качестве транзитной.

Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Таким образом, белорусские самолеты не смогут использовать территорию Украины в качестве транзитной, а также садиться в аэропортах нашей страны.

Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и " Украэроруху", передает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правительстве.

"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Укрианы воздушными судами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Беларусь", - отметил собеседник.

Читайте такжеСамолеты из Беларуси не пускают уже в восемь странКабинет министров также поручил Минифраструктуры, МИД и "Украэроруху" сообщить о своем решении белорусской стороне.

Закрытие авиасообщения с Беларусью

26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

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Авторы: Ирина Погорелая, Дмитрий Шварц