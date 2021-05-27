Аэропорт Минска получил письмо о "бомбе" на борту самолета Ryanair почти через полчаса после слов белорусских диспетчеров об этом.

Письмо о "бомбе" на борту самолета Ryanair поступило на электронную почту минского аэропорта через полчаса после того, как белорусские диспетчеры сообщили об этом пилотам.

Информация об этом оказалась в распоряжении центра "Досье", а также изданий The Daily Beast и Der Spiegel.

Согласно полученным изданиями данным, на электронной почте администрации "Литовских аэропортов" письмо о заминировании самолета появилось в 12:25 по белорусскому времени.

В 12:30 самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Согласно стенограмме переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair, тогда же белорусская сторона сообщила экипажу о предполагаемой угрозе взрыва. В 12:33 диспетчер сообщил пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов.

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Однако, как выяснил Центр "Досье", на тот момент письмо от "террористов" получили только "Литовские аэропорты". Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило.

В 12:47 самолет изменил курс и полетел в сторону Минска. В официальном заявлении Управления авиации Минтранса Беларуси не сообщается, когда именно было получено письмо.

Однако "Досье" выяснил, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска ([email protected]) в 12:57 по белорусскому времени. То есть почти через полчаса после слов белорусских диспетчеров, что в Минске получили письмо о бомбе на борту рейса.

В центре "Досье" добавили, что организация ХАМАС официально опровергла причастность к отправке этого письма и отметила, что не прибегает к подобным методам.

"Требование перестать поддерживать израильскую сторону вряд ли можно было выполнить меньше, чем за час - столько самолету оставалось лететь до Вильнюса. А в Газе в тот момент уже был объявлен режим прекращения огня", - пишет "Досье".

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Причиной экстренной посадки стал якобы сигнал о минировании. Самолет принудили сесть в Минске по команде белорусских диспетчеров, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. Лайнер проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

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Автор: Александр Топчий