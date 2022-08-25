Указ Байдена устанавливает шесть основных приоритетов для руководства и создает межведомственный совет из 16 членов.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент США Джо Байден подписал указ об имплементации закона о субсидиях на производство полупроводниковых микросхем и исследования на 52,7 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

"Субсидируя производство чипов в США и расширяя финансирование исследований, закон преследует цель преодолеть постоянный дефицит, который коснулся всего: от автомобилей и оружия до стиральных машин и видеоигр", - пишет агентство.

Белый дом сообщил, что Министерство торговли запустило сайт CHIPS.gov. – ведомство будет выделять средства на производство чипов.

Указ Байдена устанавливает шесть основных приоритетов для руководства и создает межведомственный совет из 16 членов под председательством директора Национального экономического совета Брайана Диза.

В состав совета также войдут, в частности, министры обороны, финансов, труда и энергетики.

В Белом доме заявили, что программа "будет включать тщательный анализ заявок, а также строгое соответствие требованиям подотчетности, чтобы гарантировать, что средства налогоплательщиков защищены и рационально расходуются".

Война в Украине и помощь США:

24 августа 2022 года президент США Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти на 3 миллиарда долларов.

Отмечается, что рекордный пакет военной помощи включает системы протитвовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары. В каком количестве и когда приедет – пока не разглашается.

Позже в Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине.

В тот же день в США озвучили сроки поставок военной помощи в рамках нового пакета.

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