Колин Каль отметил, что могут понадобиться годы, чтобы исчерпать новый паке помощи.

Вашингтон планирует начать поставки военной помощи по новому пакету уже в ближайшие несколько месяцев. Чтобы полностью его исчерпать могут понадобиться годы.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга.

"Поставки (вооружения Украине - УНИАН) начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в ближайшие годы", - заявил Каль.

При этом он указал, что часть вооружения из нового пакета помощи Украине не предназначено для применения во время продолжающейся войны. По его словам, оно может "сформировать костяк мощных украинских сил будущего".

Как сообщал УНИАН, в День независимости, 24 августа, президент США Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти на 3 миллиарда долларов.

Отмечается, что рекордный пакет военной помощи включает системы протитвовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары. В каком количестве и когда приедет – пока не разглашается.

Позже в Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине.

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