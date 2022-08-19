Присутствие Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите G20 привело бы к противостоянию с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами.

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин планируют посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре этого года.

Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо, пишет Bloomberg.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", – сказал Видодо.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил по телефону с Видодо в том числе подготовку к саммиту G20 на Бали, но в этом сообщении не упоминается, будет ли присутствовать Путин на встрече.

Как отмечает Bloomberg, присутствие Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите привело бы к противостоянию с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами, которые намерены встретиться лично впервые после полномасштабного вторжения России в Украину.

Нападение России на Украину, которое произошло вскоре после того, как лидеры России и Китая объявили о "безграничном" партнерстве, привело к тому, что G20 разделилась в вопросе введения санкций против РФ, отмечает издание.

Министерство иностранных дел Китая еще не прокомментировало планы Си Цзиньпина. Также официально комментировать информацию отказались и в Кремле. Однако один из российских чиновников подтвердил, что Путин сейчас планирует посетить встречу лично.

Как сообщал УНИАН, президент Индонезии пригласил Украину на саммит G20 в ноябре. Именно в этой стране соберется очередной саммит G20. Украину к саммиту пригласили США и их союзники.

"Большая двадцатка" существует с 1999 года. Сейчас она объединяет 19 стран и ЕС. В состав G20 входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки". При этом, по его убеждению, Украина должна посетить встречи G20.

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