Президент Украины считает, что такое правление, как у лидера Китая Си Цзиньпина, является очень долгим.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не сможет так как генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь пойти на третий срок властвования в стране.

Об этом он сообщил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

В частности, у президента спросили, что он думает о третьем сроке, на который был переизбран лидер Китая, и о роли КНР в возможном прекращении огня и восстановлении мира для Украины.

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"Что я думаю о третьем сроке? Я думаю, что я бы так не смог, если честно. Это очень долго", - сказал Зеленский.

При этом он выразил желание, чтобы Китай, прежде всего их общество и государство в целом поддержали украинское общество.

"История отношений между нашими людьми. История глубоких экономических отношений. Я скажу вам откровенно: самый большой товарооборот до войны был между Украиной и Китаем... Я за то, чтобы эти отношения сохранялись, особенно сейчас, когда нам сложно, когда у нас большой дефицит в бюджете", - отметил Зеленский.

"Но тем не менее, что касается войны, я бы хотел, чтобы позиция Китая была более четкой относительно поддержки Украины. И точно не хотел бы, чтобы такое государство пустилось на поддержку и защиту российского и агрессивного режима. Вот единственное желание, которое у меня есть", - резюмировал президент Украины.

Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок руководства Китаем

Как сообщал УНИАН, недавно на ХХ съезде Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин был переизбран на третий пятилетний срок руководства КНР. До 2018 года в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но оно по инициативе нынешнего лидера страны было отменено.

В новый состав Постоянного комитета Политбюро вновь вошли семь человек-все они, как считается, имеют тесные связи с Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин является генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года. Он является председателем Китайской Народной Республики с 2013 года, а также председателем Центрального военного совета КНР. В 2016 году партия официально присвоила ему титул "основного" лидера.

Накануне во время съезда КПК бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, который сидел в президиуме, был под руки выведен из зала. В тот же день делегаты съезда КПК избрали новый центральный комитет и одобрили предложенные Си поправки в Устав Компартии о социализме с китайской спецификой.

Кроме того, в решениях съезда подтверждена ранее внесенная в Устав руководящая и направляющая роль "идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху".

По мнению экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, после съезда Компартии Китая утвердилась диктатура Си Цзиньпина. Там нет оппозиции или сил, которые бы боролись против власти.

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