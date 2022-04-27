Приглашение украинскому лидеру поступило от президента Индонезии, который сейчас является главой G20.

Президент Индонезии Джоко Видодо, который является главой G20, пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки".

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - отметил Зеленский.

Добавим, что Джоко Видодо является нынешним главой G20. Одной из стран "Большой двадцатки" является Россия, которая вторглась на территорию суверенной Украины ночью 24 февраля.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали.

Напомним, в конце марта Байден предложил отнять у РФ место в "Большой двадцатке". С ним согласен премьер-министр Австралии, у которого нет желания сидеть за одним столом с Путиным". А недавно портал Bloomberg сообщил, что США пытались убедить Индонезию не приглашать Путина на саммит.

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