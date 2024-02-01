Администрация Соединенных Штатов продолжает оказывать давление на Конгресс с просьбой оказать дополнительную помощь Украине.

Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, во время которого обсудили одобрение лидерами ЕС оказания помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

"Мы согласились, что Украине необходимо и в дальнейшем получать широкую поддержку со стороны партнеров. Вместе будем стоять на стороне Украины, сколько потребуется", - отметила фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

В свою очередь, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, общаясь с журналистами, заявил, что Байден выразил благодарность председателю Европейской комиссии за предоставление Украине нового финансирования.

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Он утверждает, что поддержка Евросоюза "не является заменой американского лидерства", поскольку администрация Соединенных Штатов продолжает оказывать давление на Конгресс с просьбой оказать дополнительную помощь Украине.

Принятие решения об оказании помощи от ЕС - детали

Сегодня, 1 февраля, на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов. Это решение поддержали все 27 стран-членов ЕС, в том числе Венгрия, которая с декабря прошлого года блокировала его одобрение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остался доволен тем, что венгерские деньги не пойдут на макрофинансовую поддержку Украины, учитывая договоренность всех лидеров Европейского союза о создании специального инструмента поддержки Украины объемом 50 млрд евро.

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