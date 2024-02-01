По словам венгерского премьера, Будапешт боялся, что средства ЕС, предназначенные венграм, окажутся в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан доволен, что венгерские деньги не пойдут на макрофинансовую поддержку Украины, учитывая договоренность всех лидеров Европейского союза о создании специального инструмента поддержки Украины объемом 50 млрд евро. Об этом Орбан сообщил в сети X (бывший Twitter).

"Миссия выполнена. Средства Венгрии не окажутся в Украине и у нас есть механизм контроля в конце первого и второго года. Наша позиция относительно войны в Украине остается неизменной: нам нужен режим прекращения огня и мирные переговоры", – подчеркнул Орбан.

Он заявил, что сегодня на саммите ЕС рассматривался вопрос: "должен ли Европейский Союз поддерживать Украину, и если да, то каким образом и какой суммой средств?".

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Венгерский премьер отметил, что в декабре 2023 года переговоры по этому поводу остановились, потому что не удалось найти решения для "двух венгерских проблем".

"Мы боялись, что средства ЕС, предназначенные венграм, и которые пока не предоставлены нам Европейской комиссией, рано или поздно окажутся в Украине. И мы также боялись, что мы будем слишком долго и бесконтрольно предоставлять ресурсы Украине", – подчеркнул Орбан.

В то же время, по его словам, Венгрия приняла предложение, согласно которому удалось договориться о механизме контроля, гарантирующем "рациональное использование средств".

"И мы получили гарантию, что венгерские средства не пойдут в Украину", – заявил Орбан.

При этом, в выводах лидеров ЕС, одобренных на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе, сказано, о каких механизмах контроля говорит Орбан.

В частности, на основе ежегодного отчета Европейской комиссии по реализации договоренности о создании Украинского фонда объемом 50 млрд евро, Европейский совет будет проводить дебаты ежегодно по поводу внедрения украинского фонда с целью предоставления рекомендаций.

"Если потребуется, через два года Европейский Совет пригласит Европейскую комиссию внести предложение для пересмотра в контексте нового многолетнего финансового механизма (MFF)", – говорится в выводах.

Помощь ЕС для Украины

Как сообщал УНИАН, как сообщал УНИАН, сегодня, 1 февраля, на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Это решение поддержали все 27 стран-членов ЕС, в том числе Венгрия, которая с декабря прошлого года блокировала его одобрение.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Венгрия не сможет ветировать выделение отдельных частей из одобренной суммы общим объемом до 50 млрд евро.

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