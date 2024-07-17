Американскому лидеру уже 81 год.

Нынешний президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от участия в выборах. Он согласен принят такое решение, если возникнут серьезные проблемы со здоровьем.

По его словам, если врачи будут считать, что состояние здоровья не позволит ему выполнять свои обязанности на посту президента, то Байден готов им подчиниться.

"Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то, врачи, пришли и сказали, что у вас такая проблема", - заявил президент США в интервью CBS News.

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Стоит отметить, что президенту США Джо Байдену уже 81 год, о чем не устает напоминать его главный соперник в президентской гонке Дональд Трамп, которому 78 лет.

Выборы в США - главные новости

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В конце июня прошли первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Газета The Wall Street Journal писала, что нынешний лидер американцев потерпел провал во время "схватки" - казался менее энергичным, чем оппонент, и "заикался".

Позже СМИ узнали, что более 160 влиятельных членов Демократической партии обратились к президенту с призывом отказаться от участия в выборах.

Байден не хочет снимать свою кандидатуру. Он признал, что он старый, но заявил, что смог многого добиться.

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