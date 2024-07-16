Американский президент похвастался, что провел десятки мероприятий.

Демократ, президент США и кандидат на эту должность Джо Байден анонсировал новые дебаты со своим оппонентом - бывшим американским лидером, республиканцем Дональдом Трампом.

Глава Штатов в интервью американскому каналу NBC News сказал, что "согласился на дебаты с ним (Трампом, - Ред.) в сентябре". У Байдена спросили, хочет ли он "вернуться на коня", а он в ответ расхвалил себя.

"Где вы были? Я провел 22 больших мероприятия, встретил тысячи людей, потрясающие толпы. Многое происходит. Я на коне", - утверждал президент. По словам Байдена, он выходит и показывает американцам, что имеет все способности, и что ему "не нужны заметки".

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Выборы американского президента должны состояться 5 ноября. В конце июня прошли первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Газета The Wall Street Journal писала, что нынешний лидер американцев потерпел провал во время "схватки" - казался менее энергичным, чем оппонент, а также "заикался".

Позже СМИ узнали, что более 160 влиятельных членов Демократической партии обратились к президенту с призывом отказаться от участия в выборах и уступить место другому демократу.

Байден, которому сейчас 81 год, не хочет снимать свою кандидатуру. Демократ признал, что является старым, однако заявил, что смог многого добиться. Стоит отметить, что Трамп не намного моложе, чем Байден, - республиканцу 78 лет.

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