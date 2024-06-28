Американский лидер страдает от простуды, выяснили журналисты.

Осенью запланированы выборы в США 2024, и уже прошли первые теледебаты между кандидатами на пост президента страны - демократом и действующим американским лидером Джо Байденом, а также республиканцем, экс-президентом Дональдом Трампом.

В статье The Wall Street Journal говорится, что "Байден потерпел крах в первой схватке с Трампом". Издание отметило, что президент иногда заикался и боролся с хриплым голосом. По словам человека, который знаком с состоянием здоровья главы Штатов, тот страдает от простуды.

"Байден пережил худшие первые 15 минут президентских дебатов за всю историю", - заявил директор по дебатам Мичиганского университета Аарон Калл.

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Журналисты подчеркнули, что Байден выглядел старше во время своего выступления перед телевизионной аудиторией. Трамп, в отличие от оппонента, оставался энергичным. Республиканец также старался подчеркнуть заикания Байдена, в том числе после невразумительного ответа на вопрос об иммиграции.

"Я действительно не знаю, что он сказал в конце этого предложения… Я думаю, он тоже не знает, что сказал", - "подколол" республиканец демократа.

Дебаты Трамп - Байден сегодня в центре внимания

В США президентские выборы запланированы на 5 ноября текущего года. Теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом состоялись в Атланте. Стоит отметить, что Байдену 81 год, и он самый старый глава Штатов. Трамп не намного моложе - ему 78 лет, и он был одним из самых старых лидеров американского государства.

Во время теледебатов политики обменялись рядом обвинений. В частности, Трамп утверждал, что из-за Байдена приближается Третья мировая война, а Байден такое же обвинение выдвинул в сторону своего оппонента.

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