Ограничения введут из-за признания Москвой террористические формирования "ЛДНР"

Правительство Австралии введет санкции против Российской Федерации. Решение приняли признания Кремлем "независимости ЛДНР".

Об этом пишет ABC News.

"Вторжение в Украину фактически уже началось. Россия сейчас на пике готовности завершить полномасштабное вторжение в Украину", – заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Санкции коснутся восьмерых граждан РФ - члены Совета Безопасности Российской Федерации – группы высших госчиновников и глав обороны. Им запретят въезд в страну.

"Также будут запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Санкции будут касаться одного государственного банка России и банков, связанных с оборонной и военной промышленностью", — отметил политик.

Кроме того, австралийские власти введут "сильные" экономические санкции против ОРДЛО. Ограничения коснутся транспорта, энергетики, телекоммуникаций, запасов нефти и газа, а также полезных.

Признание Путиным "ЛДНР"

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании террористических организаций "ЛДНР". Сразу после заявления Путина последовала реакция стран Запада. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

22 февраля Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс. По его словам, РФ признала "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату других территорий Украины.

При этом Путин продолжил давить на Украину и Запад, заявив, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и "демилитаризоваться".

В связи с этим западные страны начали вводить санкции в отношении РФ. Министры иностранных дел ЕС одобрили первую серию санкций против России в связи с признанием "ЛНР" и "ДНР". В свою очередь министерство финансов США подтвердило введение санкций против российских банков "ВЭБ" и "Промсвязьбанк", а также против их 42 дочерних компаний.

Следом федеральное правительство Канады также объявило о новых санкциях против России. Кроме того, о введении экономических ограничений против Москвы объявили даже в Японии.

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