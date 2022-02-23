Пытаясь отговорить Путина от дальнейших действий, премьер-министр Трюдо объявил о том, что он назвал первым раундом санкций против России.

Федеральное правительство Канады объявило о ряде новых санкций против России в ответ на эскалацию военного давления Кремля на Украину.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил санкции через день после того, как президент России Владимир Путин официально признал так называемые "Л/ДНР", сообщает издание CBC.

Путин также объявил о размещении российских войск в оккупированных регионах для выполнения того, что он назвал "миротворческими обязанностями".

"Не заблуждайтесь — это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это абсолютно неприемлемо", — сказал Трюдо. "Наглые провокации России представляют собой угрозу безопасности и миру во всем мире", - добавил он.

Пытаясь отговорить Путина от дальнейших действий, Трюдо объявил о том, что он назвал первым раундом санкций против России.

Санкции включают запрет канадцам на любые финансовые операции с так называемым "Л/ДНР". Канадцам также будет запрещено покупать суверенный долг России и иметь дело с двумя поддерживаемыми государством российскими банками.

Оттава также наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших за признание сепаратистских регионов. Трюдо заявил, что санкции "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины".

Канада и ее западные союзники предупредили, что последние действия Кремля могут быть частью созданного Россией предлога для полномасштабного военного вторжения в Украину.

Напомним, ранее главы МИД стран-членов ЕС согласовали пакет санкций против России из-за признания "ЛДНР". Также сегодня президент США объявил о новом пакете санкций против России.

Вас также могут заинтересовать новости: