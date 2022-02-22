Почти 400 российских депутатов и чиновников попали под санкции ЕС.

Министры иностранных дел ЕС одобрили первую серию санкций против России в связи с признанием "ЛНР" и "ДНР".

Об этом на брифинге в Париже объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Серьезное нарушение, совершенное Россией, не останется без ответа. … Пакет санкций ударит по России, и ударит очень сильно", - сказал Боррель.

Ожидается, что после согласования министрами иностранных дел, санкции будут быстро обработаны, одобрен и вступят в силу в ближайшие дни.

Санкции, в том числе заморозка активов, коснутся 351 депутата российского парламента, поддержавших признание независимости "ЛНР" и "ДНР", а также 37 высокопоставленных чиновников и организаций из оборонного и финансового секторов. Президента РФ Владимира Путина в этом списке нет.

Десяткам высокопоставленных российских чиновников и политиков запретили въезд на территорию ЕС.

Также наложены ограничения на некоторые финансовые организации и российского государства на деятельность на финансовом рынке и в европейском секторе услуг. Введено торговое эмбарго для "ДНР" и "ЛНР".

Боррель признал, что у ЕС есть "большое арсенал" возможностей реагирования на нарушения со стороны РФ.

"Мы не хотели бы тратить его сразу, потому что мы должны видеть, как будут развиваться события", - отметил он.

Ранее стало известно, что Венгрия не поддержала введение новых санкций Европейского союза против России из-за признания Путиным террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером 21 февраля Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего их главарями - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны соответствующие "документы". Их ратифицировал российский парламент.

Позднее Путин заявил, что речь идет о признании "ЛНР" и "ДНР" в границах, указанных в их "конституциях". Речь идет о границах Донецкой и Луганской областей Украины.

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска". Путин подтвердил решение выйти из соглашений.

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России.

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних.

Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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