Его приобрела украинка.

На благотворительном аукционе в Чикаго продали за 69 000 долларов флаг Украины.

Об этом сообщает украинская журналистка Наталья Островская на своей странице в социальной сети Facebook.

На этом флаге оставили свои автографы президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный, командующий Национальной гвардии и защитники "Азовстали".

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"69 000 долларов за флаг Украины! Чикаго, спасибо за поддержку и помощь. Вы невероятны!" - говорится в сообщении.

Сообщается, что флаг приобрела украинка из Ивано-Франковской области, которая владеет логистической компанией в Чикаго. Она с первого дня полномасштабного вторжения помогает Украине.

Журналистка отметила, что все средства пойдут на помощь Украине.

Аукционы в поддержку Украины

С начала полномасштабной войны по всему миру проводятся аукционы и благотворительные мероприятия для поддержки украинцев.

В Лондоне на аукционе продали знаменитую флисовую кофту президента Украины Владимира Зеленского. Бывший премьер Борис Джонсон лично призвал участников аукциона не скупиться.

А в Германии выставили на аукцион скульптуру "Ненасытный Путин", чтобы помочь украинским беженцам.

Ранее литовский моделист создал модели российских военных мародеров. Их будут продавать на аукционе в поддержку Украины.

А победители Евровидения-2022, украинская группа Kalush Orchestra, продали свой кубок на аукционе, чтобы помочь нашей армии.

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