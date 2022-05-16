А лидер группы Олег Псюк сегодня празднует 28-й день рождения.

Гурт Kalush Orchestra после триумфальной победы на "Евровидении" в Турине вернулись в Украину.

Победителей встречали на таможенном переходе Краковец. Группа спела "Stefania" с таможенниками, а позже с Яворовской молодежью.

Собравшиеся скандировали "Поздравляем!".

Примечательно, что лидер группы Олег Псюк сегодня празднует 28-й день рождения.

"Многие цели в моей жизни уже выполнены и проработаны несколько библиотек задач. Родившись в Калуше я получил много присущей эмпирики и было не так просто ее разнообразить. В течение всей моей жизни я менялся, менялись мои взгляды и приоритеты, но всегда были несколько качеств которые мной двигали и какие бы я никогда ни на что не променял. Трудолюбие, любопытство и мое упорство во всем, за что бы я не брался. Спасибо, что вы всегда со мной, это только начало", - прокомментировал он.

Напомним, ранее Олег Псюк в интервью УНИАН рассказал как группу встречали в Турине, как европейцы поддерживают Украину в такое непростое время и почему эта победа для нас сегодня сверхважная.

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