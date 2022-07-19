Скульптор изобразил российского президента, пытающегося проглотить карту Украины.

В Германии выставили на аукцион скульптуру "Ненасытный Путин". Вырученные деньги планируют передать на помощь украинским беженцам.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Автор скульптуры - немецкий иллюстратор Жак Тилли. Он известен своими политически-сатирическими скульптурами, украшающими платформы во время протестов и парадов.

На его последней работе огромная фигура президента Российской Федерации из проволоки и папье-маше пытается проглотить карту Украины, на которой написано "Подавись!!!"

Тилли провез повозку с фигурой по центру Дюссельдорфа, после чего она находилась на демонстрации за мир в Берлине и у Бранденбургских ворот.

Победитель аукциона сможет временно получить скульптуру или просто пожертвовать деньги Украине. Тем, кто предложит за "Ненасытного Путина" не менее 20 тысяч евро, скульптор проведет экскурсию по своей мастерской и подарит мини-модель повозки.

Напомним, что ранее в центре Киева установили временную скульптурную инсталляцию "Zaстрелись" с посланием президенту России Владимиру Путину.

Как сообщал УНИАН, ранее в России закрасили граффити по мотивам "Гарри Поттера" из-за жалоб местных жителей.

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