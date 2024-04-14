По словам Ицхака Герцога, нападение стало еще одним примером того, как Тегеран распространяет хаос, террор и нестабильность по всему миру.

Воздушная атака со стороны Ирана в ночь на 14 апреля является "объявлением войны" Израилю. Об этом заявил президент страны Ицхак Герцог, сообщает The Times of Israel.

Он отметил, что сейчас Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны.

"Сейчас, поскольку мы сдержанны, и поскольку мы знаем о последствиях, и поскольку мы обсуждаем это с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я вполне уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты и обороны нашего народа. Мы не ищем войны", - подчеркнул Герцог.

По его словам, атака Ирана стала еще одним примером того, как Тегеран распространяет хаос, террор и нестабильность по всему миру.

"Пришло время, чтобы мир столкнулся с этой империей зла в Тегеране и дал понять иранскому режиму, что это не может пройти мимо, что это неприемлемо", - сказал президент Израиля.

Атака Ирана по Израилю - что известно

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА. В результате атаки пострадали 12 человек, среди которых - семилетний ребенок.

Между тем представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что почти 99% воздушных целей были перехвачены.

Между тем издание The Sunday Times сообщило, что Киев хочет иметь систему вроде "Железного купола", благодаря которой Израиль успешно сбил почти все беспилотники и крылатые ракеты, выпущенные из Ирана.

Украина уже давно подала запрос на доступ к системе противоракетной обороны "Праща Давида" для использования в противостоянии России, но Израиль пока отказывается осуществить ее продажу.

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