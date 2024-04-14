Противовоздушная оборона Израиля успешно сбила почти все беспилотники и крылатые ракеты, выпущенные из Ирана.

Украина уже давно подала запрос на доступ к системе противоракетной обороны "Праща Давида" для использования в противостоянии России, но Израиль пока отказывается осуществить ее продажу. Об этом говорится в материале The Sunday Times.

Издание напоминает, что Израиль создал ряд средств противовоздушной обороны, которые помогли ему перехватить 99 процентов ракет, направленных на него Ираном и его прокси-группами прошлой ночью.

"Военные ракетные системы малой дальности "Железный купол", средней дальности "Праща Давида" и дальнобойной "Стрела 3" использовались для сбивания приближающихся беспилотников и ракет, выпущенных из Ирана, Ливана, Ирака и Йемена. Силы США, Великобритании и Иордании также помогли сформировать "оборонительную коалицию" против атаки, в результате которой большинство угроз было перехвачено за пределами воздушного пространства Израиля", - пишет издание.

СМИ уточняет, что с 1980-х годов Израиль разрабатывает системы противоракетной обороны для противодействия угрозе баллистических ракет большой дальности, в частности со стороны Ирана, а также для противодействия минометам и ракетам, выпущенным его прокси-группами.

"Праща Давида" ... способна перехватывать тяжелые ракеты средней дальности на расстоянии до 300 км, включая Zelzal-2, Fateh-110 и сирийские M-600, но Израиль говорит, что имеет очень мало перехватчиков. Впервые он был применен в мае 2023 года, когда сбил ракету, выпущенную на Тель-Авив из сектора Газа. Финляндия приобрела оборонную систему в ноябре прошлого года после присоединения к военному альянсу НАТО", - отмечает издание.

Удары Ирана по Израилю - последние новости

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА. Пострадали 12 человек, среди них семилетний ребенок. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что почти 99% воздушных целей были перехвачены.

Тем временем Польша призывает усилить противоракетную оборону Украины после ударов Ирана по Израилю. Как сказал министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, самый простой способ - это разблокировать пакет помощи США для Украины и Израиля.

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