В Белом доме заявили, что американский лидер не рассматривает такой вариант.

Президент США Джо Байден "не верит", что ночная атака Ирана на Израиль перерастет в более масштабную войну на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью NBC News сказал координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент не верит, что это должно двигаться в этом направлении", - сказал Кирби.

Кроме того, чиновник Белого дома отказался "вдаваться в гипотезы" относительно того, поддержат ли США потенциальный ответ Израиля Ирану.

"Израиль не принял никаких решений, о которых мне известно, относительно того, каким будет следующий шаг", - добавил Кирби.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану.

Как пишут CNN и Axios со ссылкой на источники, Байден во время разговора убеждал Нетаньяху, что Израиль победил, избежав серьезных последствий атаки со стороны Ирана. Поэтому, удары в ответ не нужны.

"Сегодня вы победили, ничего серьезного в Израиле не пострадало. Вы одержали победу. Примите это как победу", - заявил Байден Нетаньяху.

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