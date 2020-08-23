"Власть совсем больная, милиции ей уже недостаточно": белорусский оппозиционер отреагировал на угрозы армии

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

Власти Беларуси вводят необъявленное военное положение в Минске.

Об этом рассказал член Белорусского Координационного совета Андрей Стрижак в эфире канала "Украина 24".

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"Не могу говорить от имени всего Координационного совета, а только лично от себя. Власти пошли на ввод войск, де-факто необъявленное военное положение на сегодня в стране, по крайней мере в столице Минске. Говорят, что власть совсем больна, и она уже не может использовать исключительно свои милицейские силы", — сказал он.

По словам Стрижака, позиция военных является неопределенной и нельзя спрогнозировать, на чьей стороне она будет в случае столкновений.

"Но есть большая опасность, потому что никто же не гарантирует, что войска не скажут, что они занимают нейтральную позицию, или что они наоборот переходят на сторону людей. Потому что есть милиция, а есть армия, у них совсем другие функции", — сказал он.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

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Автор: Андрей Василюк