"Власть совсем больная, милиции ей уже недостаточно": белорусский оппозиционер отреагировал на угрозы армии
Власти Беларуси вводят необъявленное военное положение в Минске.
Об этом рассказал член Белорусского Координационного совета Андрей Стрижак в эфире канала "Украина 24".
Читайте такжеВ НАТО отреагировали на слова Лукашенко о "концентрации сил Альянса" у границ Беларуси
"Не могу говорить от имени всего Координационного совета, а только лично от себя. Власти пошли на ввод войск, де-факто необъявленное военное положение на сегодня в стране, по крайней мере в столице Минске. Говорят, что власть совсем больна, и она уже не может использовать исключительно свои милицейские силы", — сказал он.
По словам Стрижака, позиция военных является неопределенной и нельзя спрогнозировать, на чьей стороне она будет в случае столкновений.
"Но есть большая опасность, потому что никто же не гарантирует, что войска не скажут, что они занимают нейтральную позицию, или что они наоборот переходят на сторону людей. Потому что есть милиция, а есть армия, у них совсем другие функции", — сказал он.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого – обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram