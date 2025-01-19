По словам экс-канцлера Германии, Трамп является "особым президентом", который защищает "законные интересы" США.

Без поддержки США и НАТО Украина не сможет остаться независимым государством после нападения России. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее словам, трансатлантическое партнерство является еще более необходимым сегодня, чем раньше.

Издание подчеркивает, что заявление Меркель прозвучало накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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Экс-канцлер отметила, что с нападением Путина на Украину приостановлено действие основного принципа послевоенного европейского порядка - территориальной неприкосновенности, при этом, только при поддержке США и НАТО можно было добиться, "чтобы Путин не выиграл войну и чтобы Украина осталась независимым государством".

Меркель также назвала Трампа "особенным президентом", который защищает "законные интересы" США, но в многостороннем сотрудничестве верит не в "проигрышные ситуации", а в то, что всегда есть победитель и проигравший:

"Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем на него повлиять. Мы также являемся сильным фактором. Европа - наша страховка".

Отношения Германии и США

Как сообщал УНИАН, главный претендент на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц дал характеристику Трампу. По его словам, избранный президент США является "очень предсказуемым лидером" с четкой повесткой дня, который заставит Европу быстрее провести необходимые реформы.

Ранее мы писали, что в Германии настаивают на соглашении о свободной торговле между ЕС и США. В Берлине опасаются потенциального негативного влияния политики Трампа.

По словам лидера немецких консерваторов Фридриха Мерца, который претендует на пост канцлера, этот шаг позволил бы уберечь экономику от пагубного влияния возможных пошлин.

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