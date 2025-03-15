В то же время премьер-министр подтвердила, что Италия будет продолжать сотрудничество с партнерами для определения гарантий безопасности Украины.

Италия не планирует размещение итальянских военных в Украине. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что это заявление появилось в субботу после онлайн-саммита, организованного премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с лидерами стран-союзников.

В то же время, говорится, премьер-министр Италии подтвердила, что ее страна будет продолжать сотрудничество с европейскими странами и США "для определения надежных и эффективных гарантий безопасности".

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"Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжать сотрудничество с европейскими и западными партнерами, а также с Соединенными Штатами для определения надежных и эффективных гарантий безопасности, повторив, что национальное участие в возможных военных силах на местах не предвидится", - цитирует издание заявление правительства.

Последние заявления Мелони

Ранее УНИАН приводил заявление Джорджи Мелони о том, что ее страна вместе с Великобританией могут сыграть важную роль в "возведении" мостов между США и Украиной. Она также предупредила, что разногласия на Западе "делают нас всех слабее".

Кроме того, Мелони призвала Запад избежать раскола в отношении Украины, чтобы добиться прочного мира. Она высоко оценили переговоры по "очень деликатной и сложной ситуации" на саммите по Украине в Лондоне. Премьер-министр Италии похвалила президента Украины Владимира Зеленского за его рациональный анализ, несмотря на конфликт, который возник у него с президентом США Дональдом Трампом.

Также недавно премьер-министр Италии Мелони предлагала распространить 5 статью НАТО на Украину без членства страны в военном Альянсе. Эта статья предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса будет считаться нападением на всех членов. По словам Мелони, это станет "гарантией стабильной, длительной и эффективной безопасности" по сравнению с введением войск для поддержания режима прекращения огня.

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